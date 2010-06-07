Луческу відпрацює в "Шахтарі" ще один сезон

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу не збирається змінювати команду і відпрацює в Донецьку ще рік за контрактом.

"Інформація про можливий перехід у "Бешикташ" не відповідає дійсності. Це питання попросту не розглядається.

У мене ще рік контракту з "Шахтарем", і я відпрацюю його до кінця з поваги до людей, що мають до клубу відношення", - цитує Луческу terrikon.dn.ua з посиланням на румунську газету Prosport.