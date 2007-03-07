Матч Шахтар - Севілья можна буде тільки почути

Завтра відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку УЄФА між футбольними командами "Шахтар" (Донецьк - Україна) та "Севілья" (Іспанія).

Як повідомили УНІАН в ТРК “Радіо-Ера”, українські телеканали не транслюватимуть цей матч, оскільки не отримали відповідних прав. Проте почути трансляцію цього поєдинку можна буде в мережі "Радіо-Ера" ФМ. ТРК "Радіо-Ера" ("Радіо-Ера" ФМ) - єдина серед загальнонаціональних телерадіокомпаній України одержала право на трансляцію цього матчу в прямому ефірі.

Початок трансляції на "Радіо-Ера" - в четвер, 8 березня, о 21.45.