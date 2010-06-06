Дідьє Дрогба терміново прооперований

Нападник "Челсі" і лідер збірної Кот-д`Івуара з футболу Дідьє Дрогба успішно прооперований на травмованому лікті, але поки не зрозуміло, чи зможе він виступити на чемпіонаті світу-2010, зазначається в заяві Федерації футболу Кот-д`Івуара.

Дрогба одержав травму в товариському матчі з командою Японії у п`ятницю. У суботу була операція. Івуарійські лікарі висловили впевненість, що 32-річний форвард незабаром повернеться на футбольне поле.

Дрогба мав стати однією із зірок майбутнього турніру в ПАР. У минулому чемпіонаті Англії форвард забив 29 м`ячів у 32 матчах і допоміг "Челси" стати чемпіоном країни.

Збірна Кот-д`Івуара, нагадує РІА "Новости", потрапила в складну групу до команд Бразилії, Португалії і КНДР, її перший матч в ПАР відбудеться 15 червня.