Сьогодні у Херсоні стартує ралі «Чумацький шлях».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор змагання «Чумацький шлях Mentos Rally»Олег ПЕТРИЩІВ.

Урочисте відкриття ралі відбудеться о 21.00 біля обласного кіноконцертного залу «Ювілейний», а саме ралі пройде 6 червня.

Як сказав О.ПЕТРИЩІВ, наступного року оргкомітет планує запросити до у часті у змаганнях команди з інших країн для набуття статусу міжнародного, що стане одним із перших кроків для включення «Чумацького шляху» до Чемпіонату Європи з ралі.

28 травня закінчився строк подачі заявок на участь у ралі. Цього року у ньому візьмуть участь п’ять команд. Серед них - чемпіони минулого року, команда «Mentos Ascania Racing». Загалом оргкомітет ралі отримав понад 50 заявок від найсильніших українських ралістів.

Цього року траса «Чумацький шлях Mentos Rally» складається з 241,71 км загальної дистанції, з якої 94,32 км – 8 спеціальних ділянок.