Матч Інтер - Валенсія закінчився побоїщем (фото)

Футболісти італійського "Інтера" і іспанської "Валенсії" влаштували бійку відразу після закінчення матчу у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Призвідником бійки став захисник міланців Ніколас Бурдіссо, який атакував Карлоса Марчену. У результаті Бурдіссо постраждав більше за інших: під час бійки йому зламали ніс, повідомляє Associated Press.

У конфлікт Бурдіссо і Марчени втрутився ще один захисник "Валенсії" Давид Наварро, який, судячи з усього, і завдав травми аргентинському легіонерові "Інтеру". З італійського боку в бійці також взяли участь декілька гравців, а активніше за інших себе проявив бразилець Майкон. Штовханина продовжувалася і в тунелі, який веде в роздягальню, але там футболістів розборонили охоронці.

"Дуже неприємно і сумно, що деякі люди не можуть контролювати себе в такі хвилини", - сказав після матчу форвард "Валенсії" Давид Вілья. Спортивний директор іспанського клубу Амедео Карбоні визнав, що гра була дуже напруженою, що і стало головною причиною конфлікту.

Матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" і "Інтером" завершився внічию (0:0). Цей результат влаштував іспанців, які вийшли в 1/4 фіналу за рахунок голів, забитих на чужому полі (гра в Мілані закінчилася з рахунком 2:2).

Лента.ру

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