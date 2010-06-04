ФІФА відповідає: назвався воротарем - стій на воротах

ФІФА заборонила футболістові Кім Мен Вону, якого збірна КНДР заявила на чемпіонат світу 2010 року як воротаря, виступати польовим гравцем - зокрема, на позиції нападника, повідомляє Лента.ру. У заяві ФІФА зазначено, що три футболісти, заявлені кожною збірною як воротарі, можуть грати тільки на цій позиції.

Кім виступає за свій клуб - північнокорейський "Амноккан" - на позиції форварда. Він був заявлений за збірну КНДР як воротар - таким шляхом тренерський штаб збірної хотів збільшити кількість польових гравців, яких команда зможе використовувати під час турніру.

За правилами, кожна команда може заявити на ЧС-2010 не більше 23 гравців, троє з яких повинні бути воротарями. ФІФА роз`яснила північнокорейцям, що Кім, заявлений як голкіпер, зможе виступати тільки на цій позиції.

Збірна КНДР вже не зможе замінити Кім Мен Вона на іншого гравця, оскільки термін подачі заявок закінчився 1 червня і відтоді (і не пізніше, ніж за добу до початку першого матчу на ЧС-2010) команди зможуть зробити заміну в складі тільки якщо хтось з футболістів одержить серйозну травму.