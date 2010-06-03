Ахметов виграв суд у Матузалема

Федеральний трибунал Швейцарії зобов`язав іспанський футбольний клуб «Сарагоса» і футболіста Франселіно МАТУЗАЛЕМА виплатити ФК «Шахтар» (Донецьк) більше 13,5 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», сьогодні до офісу ФК надійшло повідомлення про рішення Федерального трибуналу Швейцарії, в якому говориться, що позовні вимоги Ф.МАТУЗАЛЕМА і футбольного клубу «Сарагоса» повністю відхилено.

«Тобто відповідачі (ФК «Сарагоса» і Ф.МАТУЗАЛЕМ) зобов`язані виплатити футбольному клубу «Шахтар» більше 13,5 мільйонів євро, включаючи суму боргу і пеню за прострочення платежу», - повідомили в прес-службі.

Крім того, Федеральний трибунал Швейцарії поклав всі судові витрати з розгляду апеляції на Ф.МАТУЗАЛЕМА і ФК «Сарагоса».

Довідка УНІАН. 19 травня 2009 року спортивний арбітражний суд Лозанни (Швейцарія) виніс рішення у справі МАТУЗАЛЕМА». Згідно з вердиктом, екс-капітан «Шахтаря» бразилець Ф.МАТУЗАЛЕМ, який 5 липня 2007 року в односторонньому порядку розірвав контракт з «Шахтарем» і підписав нову угоду з клубом «Сарагоса», зобов`язаний виплатити донецькому клубу компенсацію у розмірі 11 млн. 858 тис. 934 євро плюс 5% річних за кожен рік, починаючи з 5 липня 2007 року. Суд ухвалив: відповідальність за компенсацію шкоди, завданої ФК «Шахтар», визначити солідарною між Ф.МАТУЗАЛЕМОМ і «Сарагосою». Тобто, ту частину суми, яку не заплатить футболіст, має компенсувати ФК «Сарагоса». Остаточне рішення у цій справі мав прийняти Федеральний трибунал Швейцарії.