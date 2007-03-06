Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Рома забила два голи Ліону (Тотті, 22, Мансіні, 44) і вийшла в наступний тур.

Барселоні одного гола (Гудьонсен, 75) не вистачило, щоб виправити домашній програш 1:2 від Ліверпуля. У 1/4 ми побачимо мерсісайдців.

Важка перемога далася Челсі. Порту відкрила рахунок (Куарежма, 15). Роббен на 48-й хвилині і Баллак на 79-й вивели Челсі в чвертьфінал.

Інтер і Валенсія не змогли відкрити рахунок. 2:2 в першому матчі залишили Інтер за бортом турніру.