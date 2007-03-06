Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів
23:44, 06 березня 2007Спорт
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З шістьох голів три забиті в матчі Челсі - Порту
|Андрій Шевченко. Фото AFP
Барселоні одного гола (Гудьонсен, 75) не вистачило, щоб виправити домашній програш 1:2 від Ліверпуля. У 1/4 ми побачимо мерсісайдців.
Важка перемога далася Челсі. Порту відкрила рахунок (Куарежма, 15). Роббен на 48-й хвилині і Баллак на 79-й вивели Челсі в чвертьфінал.
Інтер і Валенсія не змогли відкрити рахунок. 2:2 в першому матчі залишили Інтер за бортом турніру.
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