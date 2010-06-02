Українська збірна з футболу виграла у збірної Норвегії
22:09, 02 червня 2010Спорт
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Товариський матч в Осло
Національна збірна України з футболу перемогла у товариському матчі команду Норвегії з рахунком 0:1.
Матч відбувся на стадіоні «Уллевол» у столиці Норвегії Осло. Єдиний м’яч у зустрічі на 79 хвилині забив форвард українців Роман ЗОЗУЛЯ.
Таким чином, збірна України під керівництвом нового головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА здобула вже третю перемогу у трьох зіграних матчах – над збірними Литви (4:0), Румунії (3:2) і Норвегії.
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