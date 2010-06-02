Маркевич: Мілевський ще гратиме так, що йому всі аплодуватимуть

Тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич заступився за нападника київського "Динамо" і збірної Артема Мілевського, на адресу якого останнім часом звучить багато критики.

"Признатися, мені неприємний нездоровий ажіотаж, що виник навколо нього. Згоден, Мілевський може грати набагато сильніше, але в матчі з румунами він здорово допоміг команді після того, як ми пропустили другий м`яч. Артем відпрацьовував в обороні і допомагав середній лінії. Не забив? Значить, зробить це наступного разу. Я розумію почуття вболівальників, які чекають від капітана динамівця результативної гри. Проте чи варто вішати ярлики вже з перших ігор? Упевнений, Мілевський ще гратиме так, що йому всі аплодуватимуть. Він продуктивно працював на зборі, але в іграх у нього поки не все вийшло. Але це трапляється з кожним футболістом, особливо після закінчення важкого сезону. У таких ситуаціях ми повинні підтримувати гравця, а не засуджувати його!", - сказав Маркевич в інтерв`ю Football.ua.