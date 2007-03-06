Матерацці вимагає від Зідана вибачень

Захисник міланського "Інтеру" і збірної Італії Марко Матерацці заявив, що француз Зінедін Зідан, який вдарив його головою в груди під час фіналу ЧС-2006, повинен вибачитися перед ним, пише видання The Sun. За словами італійського учасника скандалу світової першості, француз повинен наслідувати його приклад і зробити крок до примирення.

Матерацці зізнався, що насправді під час фінального матчу чемпіонату світу образив сестру Зідана, але підкреслив, що зробив це не спеціально, тому що не знав, що у капітана збірної Франції є сестра. "Я публічно вибачився перед Зінедіном, але він не зробив крок у відповідь. За ті місяці, що пройшли з моменту закінчення чемпіонату світу, я кілька разів намагався зустрітися із Зіданом, але кожного разу він уникав цієї зустрічі", - розповів італійський захисник.

"Я дуже хотів би зустрітися із Зіданом перед об`єктивами фотоапаратів і обмінятися з ним футболками", - підкреслив Матерацци.

Нагадаємо, що конфлікт між Зіданом і Матерацці відбувся під час фінального матчу ЧС-2006, в якому збірна Італії по пенальті обіграла команду Франції. За 10 хвилин до закінчення додаткового часу француз головою вдарив італійця в груди, після чого був видалений з поля аргентинським рефері Орасіо Елісондо. Ця червона картка стала останньою для екс-капітана збірної Франції – відразу після закінчення фіналу він оголосив про завершення спортивної кар`єри.

Лента.ру