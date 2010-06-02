Тимощук замінить Шевченка
08:45, 02 червня 2010Спорт
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Початок трансляції о 20:00
Півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук буде капітаном національної збірної України у товариському матчі з Норвегією, що пройде 2 червня в Осло (початок трансляції на ICTV о 20:00).
Про це на передматчевій прес-конференції розповів наставник українців Мирон Маркевич, повідомляє "3тайм" (ICTV).
У матчах з Литвою та Румунією капітаном команди був Андрій Шевченко.
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