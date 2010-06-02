Тимощук замінить Шевченка

Півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук буде капітаном національної збірної України у товариському матчі з Норвегією, що пройде 2 червня в Осло (початок трансляції на ICTV о 20:00).

Про це на передматчевій прес-конференції розповів наставник українців Мирон Маркевич, повідомляє "3тайм" (ICTV).

У матчах з Литвою та Румунією капітаном команди був Андрій Шевченко.

Чемпіон