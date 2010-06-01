Шахтар і Динамо продовжують падати в рейтингу IFFHS
Металург Д піднявся
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" продовжують втрачати позиції у світовому рейтингу IFFHS.
Донеччани втратили дев`ятнадцять сходинок і тепер - 31-і, кияни наразі - 123-і.
Як не дивно, інший донецький клуб "Металург" піднявся і тепер посідає 87-у позицію.
Рейтинг IFFHS
Станом на 1 червня
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 297.0
1 (3). "Інтер" (Італія) - 297.0
3 (2). "Естудіантес" (Аргентина) - 286.0
4 (6). "Баварія" (Німеччина) - 257.0
5 (7). "Рома" (Італія) - 248.0
6 (4). "Крузейро" (Бразилія) - 239.0
7 (8). "Челсі" (Англія) - 236.0
7 (5). "Вердер" (Німеччина) - 236.0
7 (9). "Фулхем" (Англія) - 236.0
10 (11). "Атлетико" (Іспанія) - 231.0
...31 (12). "Шахтар" (Україна) - 193.5
...87 (92). "Металлург" (Донецьк, Україна) - 126.0
...123 (109). "Динамо" (Україна) - 109.5
...185 (182). "Металіст" (Харків) - 90.0
...227 (266). "Таврія" (Україна) - 81.5
...327 (314). "Дніпро" (Україна) - 66.5