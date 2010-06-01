Шахтар і Динамо продовжують падати в рейтингу IFFHS

12:02, 01 червня 2010
Спорт
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Металург Д піднявся

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" продовжують втрачати позиції у світовому рейтингу IFFHS.

Донеччани втратили дев`ятнадцять сходинок і тепер - 31-і, кияни наразі - 123-і.

Як не дивно, інший донецький клуб "Металург" піднявся і тепер посідає 87-у позицію.

Рейтинг IFFHS

Станом на 1 червня

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 297.0

1 (3). "Інтер" (Італія) - 297.0

3 (2). "Естудіантес" (Аргентина) - 286.0

4 (6). "Баварія" (Німеччина) - 257.0

5 (7). "Рома" (Італія) - 248.0

6 (4). "Крузейро" (Бразилія) - 239.0

7 (8). "Челсі" (Англія) - 236.0

7 (5). "Вердер" (Німеччина) - 236.0

7 (9). "Фулхем" (Англія) - 236.0

10 (11). "Атлетико" (Іспанія) - 231.0

...31 (12). "Шахтар" (Україна) - 193.5

...87 (92). "Металлург" (Донецьк, Україна) - 126.0

...123 (109). "Динамо" (Україна) - 109.5

...185 (182). "Металіст" (Харків) - 90.0

...227 (266). "Таврія" (Україна) - 81.5

...327 (314). "Дніпро" (Україна) - 66.5

Чемпіон

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