Шахтар і Динамо продовжують падати в рейтингу IFFHS

Металург Д піднявся

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" продовжують втрачати позиції у світовому рейтингу IFFHS. Донеччани втратили дев`ятнадцять сходинок і тепер - 31-і, кияни наразі - 123-і. Як не дивно, інший донецький клуб "Металург" піднявся і тепер посідає 87-у позицію. Рейтинг IFFHS Станом на 1 червня 1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 297.0 1 (3). "Інтер" (Італія) - 297.0 3 (2). "Естудіантес" (Аргентина) - 286.0 4 (6). "Баварія" (Німеччина) - 257.0 5 (7). "Рома" (Італія) - 248.0 6 (4). "Крузейро" (Бразилія) - 239.0 7 (8). "Челсі" (Англія) - 236.0 7 (5). "Вердер" (Німеччина) - 236.0 7 (9). "Фулхем" (Англія) - 236.0 10 (11). "Атлетико" (Іспанія) - 231.0 ...31 (12). "Шахтар" (Україна) - 193.5 ...87 (92). "Металлург" (Донецьк, Україна) - 126.0 ...123 (109). "Динамо" (Україна) - 109.5 ...185 (182). "Металіст" (Харків) - 90.0 ...227 (266). "Таврія" (Україна) - 81.5 ...327 (314). "Дніпро" (Україна) - 66.5 Чемпіон

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