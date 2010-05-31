В УЄФА не знайшли доказів підкупу Баварії перед матчем із Зенітом

УЄФА не знайшов доказів підкупу мюнхенської "Баварії" перед матчем із пітерським "Зенітом" у півфіналі Кубка УЄФА сезону-2007/08. Про це представник УЄФА повідомив німецьке агентство DPA, коментуючи інформацію іспанських і німецьких ЗМІ про відновлення розслідування звинувачень на адресу "Зеніту".

За словами представника УЄФА, керівний орган європейського футболу не знайшов підстав для початку дисциплінарних процедур у цій справі. Представник "Зеніту", у свою чергу, назвав повідомлення, що з`явилися в ЗМІ, "повною нісенітницею" і підкреслив, що справа про звинувачення на адресу пітерського клубу давно закрита.

31 травня сайти німецького журналу Stern і іспанської газети ABC, посилаючись на члена дисциплінарного комітету УЄФА, повідомили, що Союз європейських футбольних асоціацій відновив розслідування звинувачень, висунутих іспанськими ЗМІ в жовтні 2008 року.

Тоді газети ABC і El Pais написали, що члени російського організованого злочинного угрупування, затримані іспанською поліцією в червні 2008 року, обговорювали підкуп "Баварії". У приватній бесіді зі своїм підручним один із затриманих - Геннадій Петров - говорив про "50 мільйонів" (не уточнюючи, в якій валюті), які нібито було виплачено "Баварії" за поразку з рахунком 0:4.

Завдяки перемозі над "Баварією" "Зеніт" вийшов до фіналу Кубка УЄФА сезону-2007/08. У вирішальному матчі пітерці перемогли шотландський "Рейнджерс" (2:0) і виграли турнір.

Лента.ру