У збірній України може з'явитися чорношкірий футболіст

Головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич хоче бачити в команді сенегальського захисника Папа Гуйе, який виступає за харківський "Металіст". Про це наставник заявив у вечірньому ефірі ТРК "Україна".

"Ми дійсно зайнялися тим, щоб натуралізувати Папа Гуйе. Сам захисник уже дав свою згоду і, думаю, що у нас не буде проблем з його натуралізацією, враховуючи той факт, що він живе в Україні вже 8 років", - сказав М.Маркевич.

Відзначимо, що в 2008 році сербський нападаючий Марко Девіч змінив громадянство на українське і тепер грає у складі синьо-жовтої команди.

Тренер також відзначив, що на майбутній поєдинок зі збірною Норвегії 2 червня не поїдуть п`ять гравців основного складу - Андрій Шевченко, Андрій П`ятов, Артем Мілевський, Тарас Михалик і Олександр Алієв. У той же час, тренерський штаб прийняв рішення викликати в національну команду гравців молодіжної збірної України: Ярослава Ракицького, Андрія Ярмоленко, Романа Зозулю і Тараса Степаненка.

Нагадаємо, 29 травня збірна України з рахунком 3:2 в товариському матчі обіграла команду Румунії. Гра відбулася в Львові на стадіоні "Україна".

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