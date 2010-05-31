Сергій Карякін виграв Кубок світу зі швидких шахів

Російський гросмейстер Сергій КАРЯКІН переміг у фінальній партії IV Міжнародного кубка світу зі швидких шахів, що відбувся в Одесі, і виграв Кубок світу.

Як передає кореспондент УНІАН, основні поєдинки між С.КАРЯКІНИМ і його суперником-співвітчизником Дмитром ЯКОВЕНКОМ завершилися внічию, і переможець був визначений лише при «армагеддоні» - в завершальній грі, де нічия неможлива і трактується як перемога чорних фігур. С.КАРЯКІН грав білими і виграв завершальну партію.

У чвертьфіналі зустрілися росіянин Олександр ГРИЩУК і словацький шахіст Сергій МОВСЕСЯН, іспанець Олексій ШИРОВ і росіянин С.КАРЯКІН, український гросмейстер Павло ЕЛЬЯНОВ з представником Туреччини Михайлом ГУРЕВІЧЕМ, а Д.ЯКОВЕНКО з азербайджанцем Вугаром ГАШИМОВИМ.

Президент Міжнародної шахової федерації Кірсан ІЛЮМЖИНОВ і президент Федерації шахів Туреччини Алі ЯЗИЧИ, які спостерігали за завершальними поєдинками турніру, відзначили високий рівень організації Кубка світу.

У 2011 році в Одесі відбудеться V розиграш Кубка світу зі швидких шахів серед чоловіків, повідомили в прес-службі президента Асоціації шахових професіоналів України.