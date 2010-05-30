Маркевичу гра з румунами місцями сподобалася

Головному тренеру збірної України Мирону Маркевичу місцями сподобалася гра команди у матчі з румунами.

Про це наставник "синьо-жовтих" заявив у флеш-коментарі на ICTV.

"Перший тайм був непоганий, просто ми справді не доходили до ударів. Треба віддати належне супернику, вони досить грамотно грали в обороні, особливо Ківу. Все таки футболіст "Інтера", і відчувалося, що він стримує наші атаки", - сказав тренер збірної

"Я задоволений грою в першому таймі. А потім були ті два нелогічних голи, які ми пропустили практично з нічого. Добре, що футболісти дотиснули суперника - це для нас важливо було", - додав він.

За словами Маркевича, у перерві він попросив півзахисників віддавати більше передач Шевченку "і зрештою це дало свій результат". "Хоча ми просили нічого не змінювати, грати так само. Знаєте, добре, що ми дотиснули суперника, і моментами була хороша гра",

"Для мене будь-яка перемога цінна, особливо для збірної. Звичайно, ми будемо аналізувати цю гру, бо трішки припускаємося помилок в обороні. Я не маю на увазі тільки захисників, а командну гру в обороні. Це нам треба підсилити", - підсумував тренер.

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