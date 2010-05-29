Збірна Маркевича виграла у румунів

У Львові на стадіоні "Україна" закінчилася товариська зустріч з футболу між збірними України і Румунії. Рахунок 3:2 на користь господарів.

Голи: Алієв 15, Коноплянка 75, Тамаш 78 авт. – Тамаш 54, Даніель 63.

Нагадаємо, 25 травня збірна України обіграла команду Литви в товариському матчі, що пройшов на стадіоні "Металіст" у Харкові. Рахунок поєдинку - 4:0.