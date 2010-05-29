Збірна Маркевича виграла у румунів
22:20, 29 травня 2010Спорт
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Гри - мало, ну хоч результат...
У Львові на стадіоні "Україна" закінчилася товариська зустріч з футболу між збірними України і Румунії. Рахунок 3:2 на користь господарів.
Голи: Алієв 15, Коноплянка 75, Тамаш 78 авт. – Тамаш 54, Даніель 63.
Нагадаємо, 25 травня збірна України обіграла команду Литви в товариському матчі, що пройшов на стадіоні "Металіст" у Харкові. Рахунок поєдинку - 4:0.
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