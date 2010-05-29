Фестиваль "Тарасова гора" запропонує силові конкурси з Вірастюком

У Черкаській області 3-6 червня на базі відпочинку "Придніпровська" у селі Чапаївка Золотоніського району відбудеться міжнародний мотофестиваль "Тарасова гора".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі фестивалю "Тарасова гора", у програмі заходу: покладання квітів до могили Тараса Шевченка разом з дітьми – вихованцями канівського інтернату, силові конкурси з Василем ВІРАСТЮКОМ, конкурс міс "Тарасова Гора", пивний чемпіонат, мотоциклетні конкурси, виступи музичних гуртів, серед них - Zdob Si Zdub (Молдова), "Тартак" й багато інших.

Фестиваль "Тарасова гора" заснував у травні 2002 року байкер Ашот АРУШАНОВ, він уперше зібрав своїх друзів у Каневі, де проходять Шевченківські дні. У 2004 році фестиваль "Тарасова гора" став міжнародним. Минулого року участь у "Тарасовій горі" взяли понад три тисячі мотоциклістів з України та зарубіжжя.