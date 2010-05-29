На матчі Україна - Румунія аншлагу не буде?

Станом на 11:30 ранку суботи, 29 травня, на товариський матч Україна - Румунія, що пройде на стадіоні "Україна" у Львові, продано 14 тисяч квитків.

Про це у коментарі "Чемпіон" розповів голова Федерації футболу Львівської області Ярослав Грисьо.

За його словами, продані квитки ціною в 50, 80 та 100 гривень.

Нагадаємо, що вартість квитків на цю гру ФФУ узгоджувала з "Карпатами". Цінова категорія перепусток від 50 до 400 гривень.

Стадіон "Україна" вміщує 28 тисяч глядачів.

Причин малого ажіотажу на гру називається кілька. Це і пізній початок матчу (20:30), через що до Львова не зможуть приїхати уболівальники з інших міст регіону, а також завелика вартість квитків як для товариського поєдинку.