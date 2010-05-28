НОК сподобалася ідея Януковича

Національний олімпійський комітет України підтримує пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо подачі заявки нашою країною на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Як повідомляє прес-служба НОК, у комітеті переконані, що цей крок дозволить не лише суттєво покращити спортивну базу країни, а й сприятиме економічному розвитку України.

“Як свідчить міжнародна практика, участь країни у таких проектах дає можливість залучити значні додаткові інвестиції, пройти шлях розбудови країни значно швидшими темпами, адже організація подібних змагань потребує вдосконалення всього соціального комплексу й інфраструктури. Саме тому конкуренція за право проведення Олімпійських ігор між містами-претендентами завжди є дуже високою”, - наголошують у НОК.

Першим масштабним спортивним заходом, що дозволить отримати досвід з організації глобальних спортивних форумів, є підготовка і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“Організація в нашій країни Олімпійських ігор стане поштовхом не лише для розвитку спорту, а й об’єднає українську націю, покращить добробут українців” – підкреслюють у Національному олімпійському комітеті.

Президент НОК Сергій БУБКА назвав заяву В.ЯНУКОВИЧА щодо подання заявки на проведення зимової Олімпіади-2022 в Україні історичною.

«За своїм потенціалом та ресурсами Україна - одна з найпотужніших держав регіону. Для того, щоб реалізувати цей потенціал, об`єднати суспільство навколо олімпійських ідеалів та цінностей, навколо ідеї здорового способу життя, вивести країну на новий рівень розвитку, проведення Олімпійський ігор підходить якнайкраще”, - наголосив він.

За його словами, ідея запросити до України головні спортивні змагання планети існує давно, але країні не вистачало ініціативи з боку найвищого керівництва. “Тому заява Віктора Федоровича є історичною - вперше Президент держави особисто ініціював розробку проекту «Зимова Олімпіада в Україні», - наголосив С.БУБКА.

Президент НОК розповів, що кілька днів тому він мав тривалу і дуже плідну зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ. Вони дійшли згоди у багатьох питаннях розвитку масового спорту, розбудови інфраструктури, створення комплексних баз олімпійської підготовки в усіх регіонах країни. За словами С.БУБКИ, під час зустрічі обговорювалась й ідея проведення Олімпіади-2022 в Українських Карпатах. “Я зробив висновок, що для Президента проведення Олімпіади - це не лише кінцева мета. Це ще й спосіб зробити спорт ідеєю, навколо якої об`єднається суспільство”, - зазначив він.

С.БУБКА нагадав, що вибори столиці Ігор-2022 відбудуться за сім років до проведення, тобто 2015 року, а подавати заявку необхідно 2014 року. До цього Міжнародний олімпійський комітет надає кожному місту, яке прагне приймати Ігри, детальний список вимог до арен та інфраструктури. “Тобто, у нас достатньо часу, щоб спланувати усі необхідні роботи та виконати їх. Маємо досвід підготовки, а згодом отримаємо і досвід проведення Євро-2012 - його теж слід врахувати. Зимові Ігри - це значно менший обсяг навантаження на країну-господаря, ніж літня Олімпіада. Але працювати потрібно вже зараз. За чотири роки до подачі заявки треба не лише планувати, а й будувати”, - підкреслив президент НОК.

На його думку, як можливу базу Ігор можна розглядати зимовий курорт Буковель - зважаючи на рівень існуючої інфраструктури. До того ж, він розташований на відстані 100 км від регіонального центру - Івано-Франківська, що відповідає вимогам МОК. “До речі, на Івано-Франківщині НОК України уже рік веде роботи зі створення зимової бази олімпійської підготовки. Втім, потенційна столиця Ігор - це питання, відкрите для обговорення. Дуже важлива наявність аеропорту, готелів, шляхи сполучення. Вимоги МОК до господарів Олімпіади - це великий пакет документації, який потрібно детально вивчити і інтегрувати в наші реалії”, - підкреслив С.БУБКА.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня В.ЯНУКОВИЧ запропонував подати заявку у Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.