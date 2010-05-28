Платіні оголосив ім'я господаря Євро-2016

Франція прийме ЄВРО-2016 - перший чемпіонат Європи, у фінальній стадії якого зіграють 24 збірні.

Дане рішення було оприлюднене в комплексі Espace Hippomène в Женеві президентом УЄФА Мішелем Платіні.

У заявку Франції було включено 12 стадіонів. При цьому французи планують відбудувати чотири нові арени, а сімом стадіонам потрібна капітальна реконструкція. Матчі ЧЄ-2016 пройдуть в 11 містах: Бордо, Лансі, Ліллі, Ліоні, Марселі, Нансі, Ніцці, Парижі ("Стад-де-Франс" і "Парк-де-Пренс"), Сент-Етьєні, Страсбурзі й Тулузі.

У 1938 і 1998 роках Франція приймала чемпіонати світу, причому в останньому випадку "триколори" завоювали золоті медалі. У 1984 році французи прийняли чемпіонат Європи і теж перемогли. У 2000 році збірна Франція виграла свій другий чемпіонат Європи, який проходив у Бельгії і Нідерландах. Чотири роки тому французи дійшли до фіналу чемпіонату світу, у фіналі зазнавши поразки від італійців.

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