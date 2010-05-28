Що думають в Олімпійському комітеті про ідею Януковича

Зимова Олімпіада-2022 в Україні є можливою за умови проведення серйозних підготовчих робіт.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив перший віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир БРИНЗАК.

Він зазначив, що для проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Україні перш за все потрібне бажання всіх керівників держави, спортивних федерацій, громадськості. В.БРИНЗАК підкреслив, що Україна має спортивні результати в різних зимових видах спорту, має вже сьогодні конкурентноздатних спортсменів, а також перспективну молодь. “Нам до снаги це зробити”, – сказав перший віце-президент НОК України.

Він пояснив, що, ухвалюючи рішення про місце проведення Олімпіади, Міжнародний олімпійський комітет враховує, які змагання і з яких видів спорту вже приймала та чи інша країна. Виходячи з цього, за словами В.БРИНЗАКА, Україна має час, аби накопичити відповідний досвід, зокрема, почати із проведення в нашій країні Універсіади із зимових видів спорту. Він додав, що це дасть можливість підготувати і український суддівський корпус для обслуговування змагань такого рівня.

За словами В.БРИНЗАКА, також, аби претендувати на проведення Олімпіади, необхідна серйозна реконструкція спортивних баз, усієї спортивної інфраструктури. “Завдання складне, але реальне. Просто треба всім рухатись у цьому напрямку”, – сказав В.БРИНЗАК.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Львові Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.