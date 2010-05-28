Матч Україна - Румунія покаже ICTV

У суботу, 29 травня о 20:30 телеканал "ICTV" покаже товариський матч національних збірних України і Румунії. Офіційний партнер Федерації футболу України компанія "UFI" і керівництво телеканалу домовилися про трансляцію гри, яка пройде у Львові.

У п`ятницю "жовто-сині" проведуть тренування на стадіоні "Україна".

Нагадаємо, 25 травня збірна України обіграла команду Литви в товариському матчі, що пройшов на стадіоні "Металіст" у Харкові. Рахунок поєдинку - 4:0.

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