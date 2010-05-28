Сьогодні УЄФА назве господаря Євро-2016

У п`ятницю, 28 травня, на засіданні Виконавчого комітету УЄФА буде вирішено, яка з трьох країн-претендентів прийме фінальну частину ЄВРО-2016. Презентація заявок і оголошення вердикту пройдуть у женевському центрі Espace Hippomène.

Країну-господарку буде оголошено на спеціальній церемонії, що розпочнеться о 13.00 за центральноєвропейським часом. Переможця назве президент УЄФА.

Напередодні оголошення три кандидати - Туреччина, Італія та Франція - зроблять заключні презентації своїх заявок перед Виконавчим комітетом.

Згідно з правилами подачі заявок на чемпіонат Європи з футболу 2014-16, президент УЄФА Мішель Платіні (Франція), перший віце-президент Сенеш Ерзік (Туреччина) та член Виконавчого комітету Джанкарло Абете (Італія) не братимуть участі в оцінці заявок і голосуванні.

Згідно зі статутом УЄФА, очолювати засідання буде другий віце-президент Європейського футбольного союзу Джеффрі Томпсон (Англія). Його голос разом із голосами інших 12 членів Виконкому визначать господаря ЄВРО-2016.

Офіційний сайт УЄФА