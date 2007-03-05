Бекхем врізався в рекламний щит (фото)

Екс-капітан збірної Англії, півзахисник мадридського "Реала" Девід Бекхем не зможе допомогти своїй команді в матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Під час поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Хетафе" (1:1) Бекхем отримав травму коліна, врізавшись в рекламний щит за воротами суперників.

Як повідомляє ВВС News, півзахисник ще якийсь час залишався на полі, проте потім змушений був попросити заміну і поступився своїй місцем Антоніо Кассано. До отримання травми Бекхем був однією з найпомітніших фігур у складі "Реала".

У середині першого тайму м`яч після його удару влучив у поперечину, а в кінцівці першої половини зустрічі після його передачі захисники "Хетафе" порушили правила на Робіньйо, після чого Рууд ван Ністелрой з пенальті зрівняв рахунок (на 38-ій хвилині гості вийшли вперед після удару Гуйсе).

На післяматчевій прес-конференції наставник мадридської команди Фабіо Капелло заявив, що Бекхем не зможе взяти участь у грі проти "Баварії". Не виключено також, що англійцеві не вдасться вийти на поле і в центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони". За словами Капелло, також вибув з ладу атакуючий півзахисник Хосе Антоніо Рейес, який дістав травму в зіткненні з воротарем "Хетафе" Роберто Аббонданс’єрі.

Нічия з "Хетафе" залишила "Реал" на четвертому місці в чемпіонаті Іспанії. "Королівський" клуб поступається шістьма очками лідеру -"Севільї".

Лента.ру