Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В Іспанії після 25-го туру змінився лідер. «Севілья» - «Барселона» - 2:1, «Валенсія» - «Сельта» - 1:0, «Реал» - «Хетафе» - 1:1. «Севілья» - 50 очок, «Барселона» - 49, «Валенсія» - 46, «Реал» - 42.

В Італії відрив лідера після 26-го туру виріс до 16-ти очок. «Ліворно» - «Інтер» - 1:2, «Асколі» - «Рома» - 1:1, «Мессіна» - «Палермо» - 2:0, «Лаціо» - «Сампдорія» - 1:0. «Інтер» - 70, «Рома» - 54, «Палермо» - 45 (27 ігор), «Лаціо» - 43.

У Франції з чотирьох провідних команд в 27-му турі виграли три. «Сент-Етьєн» - «Ліон» - 1:3, «Марсель» - «Ланс» - 0:1, «Лілль» - «Труа» - 4:0, «Валансьєн» - «Тулуза» - 0:0. «Ліон» - 61, «Ланс» - 48, «Лілль», «Тулуза» - по 42.

У Німеччині після 24-го туру положення у верхній частині таблиці ущільнилося, оскільки з чотирьох лідерів два програли. «Шальке-04» - «Гамбург» - 0:2, «Вердер» - «Бохум» - 3:0, «Байєр» - «Штутгарт» - 3:1, «Герта» - «Баварія» - 2:3. «Шальке-04» - 49, «Вердер» - 46, «Штутгарт» - 45, «Баварія» - 43.

В Англії два головні претенденти на титул продовжують перемагати, а «Арсенал» наближається до третього місця. «Ліверпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1, «Портсмут» - «Челсі» - 0:2, «Арсенал» - «Редінг» - 2:1. «Манчестер Юнайтед» - 72 (29 ігор), «Челсі» - 63 (28), «Ліверпуль» - 53 (29), «Арсенал» - 52 (27).

Радіо "Свобода"