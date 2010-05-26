Україна піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА

12:52, 26 травня 2010
Спорт
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Після перемоги над командою Литви

Збірна України після перемоги над національною командою Литви піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА, повідомляє сайт "Чемпіон".

Рейтинг ФІФА станом на 26 травня

1 (1) Бразилія - 1611

2 (2) Іспанія - 1565

3 (3) Португалія - 1249

4 (4) Нідерланди - 1231

5 (5) Італія - 1184

6 (6) Німеччина - 1082

7 (7) Аргентина - 1076

8 (8) Англія - 1068

9 (10) Франція - 1044

10 (9) Хорватія - 1041

11 (11) Росія - 1015

...

22 (22) Норвегія - 882

23 (25) Україна - 875

28 (28) Румунія - 853

49 (48) Литва - 608

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