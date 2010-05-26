Україна піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА
12:52, 26 травня 2010Спорт
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Після перемоги над командою Литви
Збірна України після перемоги над національною командою Литви піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА, повідомляє сайт "Чемпіон".
Рейтинг ФІФА станом на 26 травня
1 (1) Бразилія - 1611
2 (2) Іспанія - 1565
3 (3) Португалія - 1249
4 (4) Нідерланди - 1231
5 (5) Італія - 1184
6 (6) Німеччина - 1082
7 (7) Аргентина - 1076
8 (8) Англія - 1068
9 (10) Франція - 1044
10 (9) Хорватія - 1041
11 (11) Росія - 1015
...
22 (22) Норвегія - 882
23 (25) Україна - 875
28 (28) Румунія - 853
49 (48) Литва - 608
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