Україна піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА

Після перемоги над командою Литви

Збірна України після перемоги над національною командою Литви піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА, повідомляє сайт "Чемпіон". Рейтинг ФІФА станом на 26 травня 1 (1) Бразилія - 1611 2 (2) Іспанія - 1565 3 (3) Португалія - 1249 4 (4) Нідерланди - 1231 5 (5) Італія - 1184 6 (6) Німеччина - 1082 7 (7) Аргентина - 1076 8 (8) Англія - 1068 9 (10) Франція - 1044 10 (9) Хорватія - 1041 11 (11) Росія - 1015 ... 22 (22) Норвегія - 882 23 (25) Україна - 875 28 (28) Румунія - 853 49 (48) Литва - 608

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