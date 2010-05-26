Українські альпіністи піднялися на гімалайський восьмитисячник

Українська національна гімалайська експедиція «Україна-Макалу 2010» на п`яту за висотою і одну із самих важкодоступних вершин на Землі – пік Макалу (8463 м) успішно завершена.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації альпінізму і скелелазання.

Зокрема, після 62-денного сходження за несприятливих умов 23 травня, в день Святої Трійці, на вершину Макалу піднялися троє учасників експедиції: Сергій БУБЛИК, Дмитро ВЕНСЛАВОВСЬКИЙ, Володимир РОШКО. Сходження було здійснене без використання кисню і висотних носильників.

”Експедиція вирішила максимально складне завдання світового висотного альпінізму - досягнення вершини легендарного восьмитисячника Макалу по південно-західній стіні. У Гімалаях прокладено новий український маршрут вищої категорії складності. Завдяки зусиллям керівника експедиції Валентина СИМОНЕНКА, тренерів Мстислава ГОРБЕНКА, Михайла ЗАГІРНЯКА і лікаря Ігоря БОНДАРЯ українські альпіністи піднялися на вершину першими цього сезону”, - зазначили у прес-службі.

При цьому експедиція пройшла відповідно до наміченого тактичного плану та безаварійно. Її результат, поза сумнівом, стане одним з видатних досягнень в історії сучасного альпінізму, підкреслили у федерації.

”Це сходження - дань пам`яті легендарному українському альпіністові Владиславу Терзиулу, що зробив сходження на всі 14 восьмитисячників світу і зник при спуску з вершини Макалу. Альпіністи України ще раз підтвердили свої високі позиції і утвердили престиж нашої країни, піднявши національний прапор на одному з найвищих восьмитисячників нашої планети - Макалу”, - зазначається у повідомлені.