Закінчився 29-тур Англійської прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі Англійської прем`єр-ліги

Блекберн виграв у Болтона на його полі 2:1, а Тоттенхем у Вест Хема - також на полі суперника - 4:3.

Нагадаємо, що вчора Арсенал виграв у Рідінга 2:1, Фулхем і Астон Вілла розішлися мирно - 1:1, Ліверпуль на своєму полі поступився лідерові МЮ - 0:1, тому перемога Челсі в Портсмуті 2:0 (голи Дрогба та Калу) не скоротила розриву в таблиці. Мен Сіті - Віган - 0:1, Ньюкасл - Міддлсбро - 0:0, Шеффілд - Евертон - 1:1, Вотфорд - Чарльтон - 2:2.

Тепер у Манчестера 72 очки, у Челсі - 63 (гра у запасі), Ліверпуля - 53, Арсеналу - 52 (дві гри у запасі), Болтона - 47, Евертона і Рідінга - по 43, Тоттенхема - 42, Портсмута - 41, Блекберна - 40, Ньюкасла - 37, Міддлсбро - 36 Фулхема і Астон Вілли - по 33, Вігана - 32, Мен Сіті - 30, Чарльтона - 24, Уотфорда і Вест Хема - по 20.