Де Шахтар і Таврія розіграють Суперкубок України

Матч за Суперкубок України між цьогорічними Чемпіоном України з футболу донецьким “Шахтарем” та володарем Кубка України сімферопольською “Таврією” відбудеться в Запоріжжі.

Таке рішення ухвалила дирекція української футбольної Прем’єр-ліги, повідомляє прес-служба УПЛ.

За повідомленням, з-поміж кількох міст-претендентів перевага була надана саме Запоріжжю в першу чергу через активну позицію мера міста Євгена КАРТАШОВА.

“Мер міста вийшов з конкретною пропозицією. Запоріжжя − це справжнє футбольне місто, яке славиться не лише своєю командою, а й щирими та відданими вболівальниками, − прокоментував рішення про місце проведення «Інтер Суперкубка України» президент УПЛ Віталій ДАНІЛОВ. − Переконаний, що 4 липня у Запоріжжі відбудеться наймасштабніше за всю історію турніру футбольне дійство”.

“Єдине, що нас турбує, це місткість стадіону запорізького «Металурга», − зазначив він. − Через це Прем’єр-лігою розробляється проект фан-зони, щоб додаткові тисячі вболівальників змогли долучитися до свята «Інтер Суперкубок України», що символізуватиме початок нового футбольного сезону”.