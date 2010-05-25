Помер легендарний баскетболіст Олександр Білостінний
17:14, 25 травня 2010Спорт
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На 52-му році життя
На 52-му році життя помер легендарний баскетболіст Олександр Білостінний.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету.
Видатний центровий київського “Будівельника” помер у Німеччині, де він провів останні роки життя. Причина смерті - рак легенів.
О.Білостінний - заслужений майстер спорту СРСР. Він був капітаном радянської збірної, чемпіоном країни у складі "Будівельника", триразовим володарем золотих медалей першостей світу та Європи, олімпійським чемпіоном 1988 року, бронзовим призером Олімпіади-1980.
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