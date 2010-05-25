Берлусконі вирішив продати 25-30% ФК «Мілан»

Власник італійського "Мілана", прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ вирішив продати "Газпрому" 25-30 відсотків акцій футбольного клубу, повідомляє Лента.руз посиланням на La Gazzetta Dello Sport.

Сума операції може становити від 150 до 180 мільйонів євро.

Як відзначає видання, С.БЕРЛУСКОНІ вирішив продати акції для того, щоб поліпшити конкурентоспроможність клубу, який не може перемогти в Серії А і у Лізі Чемпіонів протягом останніх чотирьох років. Отримані кошти планується використовувати на придбання нових гравців.

Таким чином, приблизно визначено і ціну клубу, яка, з урахуванням операції з "Газпромом", може становити близько 600 мільйонів євро.

Тим часом, сам "Газпром" повідомлення про придбання пакету акцій "Мілана" спростував, повідомляє РІА «Новости».Інформацію про операцію не підтвердили і в компанії Fininvest, що є безпосереднім акціонером ФК "Мілан".

Зараз "Газпром" вже є титульним спонсором німецького "Шальке-04" з Гельзенкірхена. У Росії компанії належить 95 відсотків акцій санкт-петербурзького "Зеніту".