Дебют Маркевича покаже Перший національний
09:38, 25 травня 2010Спорт
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З Литвою грають у Харкові
У вівторок, 25 травня, національна збірна України розпочинає підготовку до фінального турніру Євро-2012 товариським матчем із командою Литви, що відбудеться на харківському стадіоні «Металіст».
Пряму трансляцію цього поєдинку, до речі, першого під керівництвом нового тренерського штабу синьо-жовтих, дивіться на Першому Національному. ЇЇ початок − о 19.00.
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