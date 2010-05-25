Шахтар зіграє зі Спартаком

Дефіцит офіційних матчів між українськими і російськими клубами, що завжди викликають підвищений інтерес, "Шахтар" і "Спартак" спробують хоч би частково компенсувати товариською зустріччю в австрійському курортному містечку Гоїнг, де команда Мірчі Луческу проведе свій перший міжсезонний збір. Як повідомляє Спорт-Экспресс, гра чемпіонів України з підопічними Валерія Карпіна запланована на 19 червня.

"Шахтар" залишився вірний своїй торішній географії літньої підготовки. В Австрії, де "гірники" знаходитимуться всю другу декаду червня окрім матчу зі "Спартаком" вони розраховують провести ще два спаринги. Більш насиченим в ігровому плані виявиться для помаранчево-чорних завершальний відрізок підготовки до нового сезону: збір з 23 червня по 2 липня в швейцарському Івердоні. З п`яти запланованих тут спарингів вже узгоджені зустрічі зі швейцарськими клубами "Ксамакс", "Базель", "Янг Бойз", а також з грецьким "Олімпіакосом".