Матч збірних України й Литви не покаже жоден телеканал?

Стартовий товариський матч збірної України у підготовці до Євро-2012 під керівництвом Мирона Маркевича можливо не будуть транслювати по телебаченню.

Як стало відомо інтернет-виданню "Чемпіон", "УФІ" (Україна футбол Інтернешнл, комерційний партнер ФФУ) розпочала переговори про продаж прав на телетрансляцію каналу ICTV, але обидві сторони не зійшлися в ціні.

Нині УФІ розпочала переговори про трансляцію гри з Першим національним.

Матч Україна - Литва відбудеться 25 травня у Харкові на стадіоні "Металіст".