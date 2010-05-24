Матч збірних України й Литви не покаже жоден телеканал?
20:15, 24 травня 2010Спорт
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УФІ не домовилася з ICTV
Стартовий товариський матч збірної України у підготовці до Євро-2012 під керівництвом Мирона Маркевича можливо не будуть транслювати по телебаченню.
Як стало відомо інтернет-виданню "Чемпіон", "УФІ" (Україна футбол Інтернешнл, комерційний партнер ФФУ) розпочала переговори про продаж прав на телетрансляцію каналу ICTV, але обидві сторони не зійшлися в ціні.
Нині УФІ розпочала переговори про трансляцію гри з Першим національним.
Матч Україна - Литва відбудеться 25 травня у Харкові на стадіоні "Металіст".
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