Моурінью підпише чотирьохрічний контракт з «Реалом»?

Наставник міланського "Інтера" Жозе Моурінью найближчим часом укладе угоду з мадридським футбольним клубом "Реал" терміном на 4 роки, протягом яких щорічно отримуватиме по 10 мільйонів євро, повідомляє АФП з посиланням на іспанські ЗМІ. AS стверджує, що португалець досяг домовленості з президентом мадридців Флорентіно Пересом у п`ятницю, за день до фіналу Ліги чемпіонів, в якому "нерадзуррі" узяли гору над мюнхенською "Баварією" (2:0).

Marca, що вийшла із заголовком "Реал" наймає чемпіона", зауважила, що ім`я нового тренера іспанського гранда буде озвучено або у вівторок, або в середу. Обидва видання зійшлися в тому, що контракт португальця з "Королівським клубом" буде розрахований на 4 роки, а зарплата фахівця складе 10 мільйонів євро на рік. Деякі футболісти "Інтера" можуть перейти до Мадрида услід за фахівцем. За інформацією видань, це правий захисник Майкон і аргентинський нападаючий Дієго Міліто, який оформив дубль у матчі проти "Баварії".

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