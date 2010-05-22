Відкрився головний стадіон ЧС-2010

Близько 76 тисяч осіб були присутні на відкритті стадіону Soccer City в Йоганнесбурзі, де пройде матч відкриття, а також фінал Чемпіонату світу з футболу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AP.

Першим матчем на арені Soccer City, будівництво якої обійшлося в 300 мільйонів доларів, став фінал Кубку ПАР, який відбувся в суботу. "Бідвест Вітс" з Йоганнесбурга з великим рахунком обіграв "Амазулу" з Дурбана - 3:0.

Через наплив уболівальників перед матчем біля стадіону утворилася велика пробка, тому початок фінальної зустрічі Кубка країни довелося відкласти на 30 хвилин.

Перед стартовим свистком президент ПАР Джейкоб Зума перерізав символічну стрічку і офіційно оголосив найбільший стадіон континенту відкритим.

Збірна ПАР вперше зіграє на Soccer City 27 травня, коли в рамках товариського матчу прийматиме команду Колумбії.

Матч відкриття Чемпіонату світу-2010 відбудеться 11 червня, в ньому зіграють збірні ПАР і Мексики. Фінал пройде рівно через місяць після старту мундіалю, 11 липня.