Інтер - переможець Ліги Чемпіонів

Закінчився фінальний матч Ліги Чемпіонів сезону 2009/2010 року.

Баварія - Інтер 0:2 (Міліто 35, 71)

На 35-ій хвилині голкіпер Інтера Жуліо Сезар виніс м`яч зі своїх воріт на голову аргентинцеві Дієго Міліто, той скинув м`яч на Веслі Снейдера, який пасом урозріз вивів Меліто на ударну позицію.

Другий м`яч у ворота Баварії – вже в другому таймі – також відправив Міліто. І цього разу він знову одержав м`яч з центру поля врозріз, рішуче пройшов до штрафного майданчика, обіграв захисника і пробив в дальній кут.

Після цього мюнхенський клуб продовжував атакувати, але оборона "Мілана" виявилася на висоті. В результаті клуб Жозе Моурінью отримав перемогу з рахунком 2:0.

"Інтер" утретє за свою історію став переможцем Ліги чемпіонів. Попередні перемоги він брав у 1964 і 1965 роках, тоді ще в Кубку європейських чемпіонів.

Цього року "Інтер" також виграв чемпіонат і Кубок Італії.