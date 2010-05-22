До фіналу ЧС з хокею вийшли Росія і Чехія

Збірна Чехії здобула перемогу над збірною Швеції в півфінальному матчі чемпіонату світу з хокею, який проходить у Німеччині, і стала першим фіналістом першості.

Основний час матчу закінчився внічию - 2:2. При цьому чеським хокеїстам вдалося зрівняти рахунок за 8 секунд до кінця третього періоду. В екстра-тайм голів забито не було, а в серії післяматчевих булітів точнішими були хокеїсти збірної Чехії (2:1).

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Збірна Росії вийшла до фіналу ЧС з хокею. У півфінальній грі російська команда обіграла збірну Німеччини з рахунком 2:1.

Збірна Німеччини відкрила рахунок в матчі в першому періоді. Відігратися російська збірна змогла в другій двадцятихвилинці, переможну шайбу забити в третій.

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Фінал і матч за третє місце відбудуться 23 травня.