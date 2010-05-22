Склад збірної України з футболу на матч з Литвою

Склад збірної України з футболу, яка готується до товариського матчу зі збірною Литви 25 травня, визначений на 90%.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН головний тренер збірної України Мирон МАРКЕВИЧ під час тренувальних зборів команди на спортивній базі ФК «Металіст» у селищі Високому (Харків).

За його словами, на цей час на зборах у Харкові перебувають 18 футболістів, не змогли приїхати кілька травмованих гравців, зокрема, Андрій ВОРОНІН - через операцію. Анатолій ТИМОЩУК приєднається після фінальної гри мюнхенської «Баварії» у Лізі Чемпіонів. За словами тренера, він хотів би, щоб формування складу національної збірної відбувалося за принципом “два футболісти на одне місце”.

У спілкуванні з журналістами під час спарингового матчу з охтирським «Нафтовиком» 21 травня М.МАРКЕВИЧ охарактеризував першого суперника збірної України.

«Ми продивлялися збірну Литви, особливо їхній матч з французами. Франція дуже важко грала з ними. Команда з бійцівським характером. Просто, звичайно, не буде. Ми дуже серйозно готуємося до цієї гри», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

На запитання УНІАН про те, з якими командами він хотів би звести збірну України у ході підготовки до Євро-2012, тренер відповів, що хотів би матчів з «кращими командами Європи». Він нагадав, що для спаринг-матчів цього року вже визначилися такі суперники як Голландія, Польща, Норвегія, Румунія, Литва, а також тривають переговори щодо проведення матчу зі збірною Аргентини.

Говорячи про напрямки і стилі сучасного футболу, М.МАРКЕВИЧ висловив думку, що на Євро-2012 команди демонструватимуть інтелектуальний, агресивний, швидкісний та комбінаційний футбол.

На запитання, хто, на його думку, стане Чемпіоном світу 2010 року, М.МАРКЕВИЧ відповів: «Я хотів би, щоб Іспанія».

Він повідомив, що від штабу збірної України на ЧС-2010 командирують тренерів Юрія КАЛИТВИНЦЕВА та Олександра ХАЦКЕВИЧА.

На запитання, хто, на його думку, стане цьогорічним переможцем Ліги Чемпіонів, М.МАРКЕВИЧ відповів: «Не знаю», але єдине, про що він жалкує, це те, що «у фіналі немає «Барселони». На думку тренера, у фіналі гратимуть «дві рівні команди», «тренери серйозні», а все «вирішать футболісти на полі». При цьому він додав, що, можливо, перевага буде на боці «Інтера».

Перший матч-спаринг збірна України провела 21 травня на полі тренувальної бази ФК «Металіст». Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь збірної. Голи забили КОНОПЛЯНКА (41), ОЛІЙНИК (60), ДЕВИЧ (83).

Склад збірної України: ГОРЯЇНОВ (П‘ЯТОВ, 31, ДИКАНЬ, 61), ОЩИПКО (ПОЛЬОВИЙ, 46), ЧИГРИНСЬКИЙ, МИХАЛИК (РУСОЛ, 46), КОБІН, РОТАНЬ (ФЕДЕЦЬКИЙ, 46), ЯКОВЕНКО (ОЛІЙНИК, 2), КОНОПЛЯНКА (ГУСЄВ, 46), АЛІЄВ (ХУДОБ‘ЯК, 46), ШЕВЧЕНКО (ДЄВІЧ, 46), МІЛЕВСЬКИЙ (СЕЛЕЗНЬОВ, 46).