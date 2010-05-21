Шевченко: все залежатиме від мого здоров'я

Капітан національної збірної України з футболу Андрій ШЕВЧЕНКО налаштований зіграти на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час тренувального матчу збірної з охтирським «Нафтовиком», який відбувся на полі спортивної бази ФК «Металіст» у Харкові.

При цьому А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що все залежатиме від його здоров’я (цієї осені йому виповниться 34 роки).

«Я збираюся, звичайно (зіграти на Євро-2012 – УНІАН). Ну, а там все залежатиме від мого здоров’я – як себе поведе спина. Зараз я почуваюся непогано. А втім, сьогодні рано про це говорити. Мені 33, і ще два роки попереду», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Коментуючи хід підготовки до товариського матчу зі збірною Литви, який відбудеться 25 травня у Харкові на стадіоні «Металіст», капітан збірної України зазначив, що команда на сьогодні укомплектована, хоча не виключив, що з’являтимуться нові гравці.

«Зараз прийшли молоді нові футболісти. За майстерністю, за змістом їхньої гри вони дуже добрі гравці», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання щодо вражень від роботи головного тренера збірної Мирона МАРКЕВИЧА, футболіст зазначив, що високо цінує його досвід, і звернув увагу на нові підходи.

«Його (М.МАРКЕВИЧА) бачення трохи відрізняється від тих тренерів, які були до цього. Він дуже добре знає український футбол, він тренер, який працював з українськими футболістами в різних командах», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Говорячи про кондиції збірної, капітан зазначив, що ще достатньо часу, щоб добре підготуватися до Євро-2012. «У на є два роки щоб добре підготуватися», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи добре для збірної України те, що вона автоматично потрапляє на Чемпіонат Європи і два роки не матиме офіційних матчів, А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що це не має принципового значення. «Я вважаю, що те, що ми потрапили напряму, – це дуже добре», - сказав він, додавши, що кожна гра збірної дуже важлива, незважаючи на статус. Як приклад А.ШЕВЧЕНКО навів сьогоднішню зустріч з «Нафтовиком», яка «була корисною і змістовною». (Матч завершився з рахунком 3:0 на користь збірної – УНІАН).