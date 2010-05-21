Пловець-марафонець з Севастополя переплив Середземне море

46-річний плавець-марафонець з Севастополя Олег СОФЯНИК переплив Середземне море від Тунісу до Сицилії, подолавши за 4 дні 160 км.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у громадській організації «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі», О.СОФЯНИК стартував 16 травня о 10.00 від мису Бон, що поблизу містечка Ель-Хаурія. Вітер і течія були попутними, південно-східними, температура води в морі - 21-22 градуси. На дистанції спортсмена супроводжувала яхта. Щодня О.СОФЯНИК плив по 12-15 годин, один раз на годину пив прісну воду. Ночував на яхті. 19 травня, о 18.30, коли О.СОФЯНИКУ до Сицилії (місто Марсала) залишалося лише 10 км, яхту зупинив прикордонний катер. У зв`язку з відсутністю візи пливти далі йому заборонили.

Переліт до Тунісу і назад, оренду яхти та інші витрати сплатив спонсор із Києва.

Довідка УНІАН. О.СОФЯНИК - майстер спорту з плавання. Перший марафонський заплив здійснив у 2002 році. Всього в його активі більше 50 марафонів.

Найвідоміші його запливи: у 2005 році - від Свято-Георгіївського монастиря (на мисі Фіолент) до Володимирського собору в Херсонесі (близько 30 км, 9 годин); у 2007 році - з Євпаторії до Миколаївки (нічний заплив, 40 км, 14,5 годин). 12 червня 2009 року О.СОФЯНИК проплив дистанцію завдовжки 38 км з Балаклави до Севастополя; 23 серпня 2009 року - з Євпаторії до Севастополя (90 км), 18 вересня 2009 року спортсмен здійснив найдальший у своїй біографії (на той час) заплив з Ялти до Севастополя - 100 км.