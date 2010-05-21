Газзаєв призначить капітана Динамо сам

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв не збирається вводити вибори капітана команди.

Про це тренер киян заявив в інтерв`ю "Cпорт-Экспрессу".

"Перед початком нового сезону ми і оголосимо, хто буде капітаном - Мілевський або хтось інший. Капітана призначимо. Вже 20 років дотримуюся такого правила. Виборів капітана не було в моїх командах ніколи. Вважаю, що так треба. І поки такий підхід себе виправдовує", - сказав він

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