До наступної інспекції УЄФА залишилися чотири дні

25-26 травня експертна комісія УЄФА зі стадіонів на чолі з директором Департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ відвідає Україну з черговим інспекційним візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За повідомленням, під час візиту експерти УЄФА та МОК Євро-2012 оглянуть хід виконання проектів стадіонів Києва і Львова у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Експертна комісія проведе зустрічі з проектними командами НСК «Олімпійський» та стадіону у Львові і проаналізує хід виконання будівельних робіт на цих об’єктах, які на сьогодні є об’єктами першочергової уваги УЄФА.

За словами директора Турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, цей візит пройде напередодні засідання Наглядової ради УЄФА Євро-2012, яке відбудеться 2 червня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні під головуванням президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, а висновки експертів зі стадіонів стануть предметом обговорення.

«Окрім надолуження існуючого відставання від графіків реалізації проектів є низка інших питань, що потребують уваги. Це, зокрема, облаштування зон гостинності на прилеглій території, визначення моделі управління спортивними аренами, підготовка ключового персоналу та належне тестування стадіонів заздалегідь до проведення матчів Євро-2012», - зазначив він.

Як сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, слід пам’ятати, що стадіони будуються не лише для Євро-2012 і тому треба замислюватися над тим, як вони будуть функціонувати після чемпіонату. «Адже буде вкрай прикро, якщо сучасні спортивні споруди стануть непосильним фінансовим тягарем для держави, що призведе до їх занепаду, як ми це вже бачили в минулому в інших країнах», - наголосив директор Турніру в Україні.

До складу Наглядової ради УЄФА Євро-2012 входять представники УЄФА, МОК України і Польщі, а також представники урядів двох країн.

Наглядова рада УЄФА Євро-2012 контролює підготовку Польщі та України до проведення турніру і надає стратегічні рекомендації щодо реалізації різних аспектів проекту.