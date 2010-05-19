Динамо купує аргентинця

Як повідомляє football.ua з посиланням на сайт аргентинського телеканалу TyCSports, півзахисник клубу "Колон" (Санта-Фе) Факундо Бертольо близький до підписання контракту з київським Динамо.

Також там повідомляється, що Бертольо нині перебуває в Україні і, в разі успішного проходження медобстеження, підпише особистий контракт з Динамо. Сума угоди – близько 5 мільйонів доларів.

19-річного Бертольо, який є атакуючим півзахисником (може зіграти і зліва) вважають одним з талановитіших гравців в аргентинському чемпіонаті. Дебютував у великому футболі він трохи більше року тому, але відтоді надійно закріпився у складі “Колона”.

Крім того, Бертольо вже встиг зіграти за національну збірну Аргентини в матчі з Гаїті, відзначившись дублем.