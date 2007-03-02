У ”Шахтарі” замість Тимощука буде два капітани

У донецькому футбольному клубі "Шахтар" замість Анатолія ТІМОЩУКА, котрий виїхав грати в російський клуб "Зеніт", будуть призначені відразу два капітани – для внутрішніх і зарубіжних матчів.

Як повідомили в прес-службі "Шахтаря", рішення про це прийняв головний тренер команди Мірча ЛУЧЕСКУ.

"Буде один капітан для внутрішнього чемпіонату, а другий для міжнародних ігор "Шахтаря". Це моє рішення", - заявив М. ЛУЧЕСКУ.

За його словами, А.ТИМОЩУК був "дуже хорошим капітаном і виконував свої обов`язки чудово". "Ті, хто його замінять, мають сповідувати таку ж манеру капітанства", - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

Кажучи про якості майбутніх капітанів команди, тренер підкреслив, що "до капітанової пов`язки футболіста мають привести професіоналізм і ставлення до справи".

"Майбутній капітан має бути представником футболістів і помічником тренера. І, безперечно, це має бути гравець, який постійно потрапляє в основний склад", - підкреслив М.ЛУЧЕСКУ.