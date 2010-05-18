Степан Черновецький і Вадим Бухкалов дадуть прес-конференцію

19 травня о 14.00 у фітнес- та бокс- клубі «Freestyle» за адресою вул. Червоноткацька, 42 відбудеться прес-конференція за участю власника «Elite – boxing Promotion» Степана Черновецького і засновника компанії «K2 East Promotions» Вадима Бухкалова, присвячена боксерському турніру, який пройде 21 травня в приміщенні нового спорткомплексу «Freestyle».

У день відкриття спорткомплексу тут пройде поєдинок за титул чемпіона Європи за версією EBA між Валентином Куцом і Семом Рукундо і поєдинок за звання інтерконтинентального Чемпіона за версією WBA між Автанділом Хурцидзе і Міхали Котаєм.

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