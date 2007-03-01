Трансляція матчу Севілья - Шахтар під реальною загрозою

Телекомпанія "Україна" висловлює побоювання, що "за незалежними від неї та клубу обставинами" не зможе провести трансляцію з Іспанії матчу 1/8 фіналу Кубка УЄФА "Севілья" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна).

Як повідомили УНІАН у телекомпанії, три роки тому "Севілья" надала права на міжнародні трансляції всіх домашніх єврокубкових матчів відразу двом телеканалам. Зараз між цими каналами йдуть судові тяжби, до завершення яких існує судова заборона на продаж прав на їх трансляцію третім особам.

У телекомпанії «Україна» також уточнили, що з такою ж ситуацією зіткнувся румунський ФК "Стяуа", матч якого за таких самих причин не транслювався румунським телебаченням.

За даними телекомпанії, єдиним винятком за останні три роки був матч "Севілья" - "Шальке", який німецькому телебаченню вдалося показати, сплативши за це солідний штраф.

Незважаючи на всі спроби української сторони вирішити питання позитивно, іспанські телеканали відмовляються від надання права на трансляцію в порушення судової заборони, зазначили в телекомпанії "Україна".

Водночас, в телекомпанії відзначили, що спільно з ФК "Шахтар" роблять все можливе, щоб все ж таки організувати трансляцію.