Суркіс роздумує, чи продавати Мілевського

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс повідомив газеті "Спорт Экспресс", що щодо жодного з гравців, що знаходяться у сфері інтересів "Зеніту", включаючи 25-річного нападаючого Артема Мілевського, офіційних пропозицій його клуб поки не одержував.

- Керівництво або інші офіційні представники пітерців на зв`язок поки не виходили, - сказав Суркіс. - Ось "Локомотив", наскільки я знаю, був би не проти дістати Артема, проте цей клуб реально оцінює свої фінансові можливості.

- Чи вірно, що трансферна ціна Мілевського - 20 мільйонів євро?

- Певна річ, будь-який клуб бажав би одержати за свого гравця максимальну суму, тому ані підтверджувати, ані спростовувати це припущення не буду. Сьогоднішній капітан "Динамо" - прекрасний форвард, найкращий бомбардир українського чемпіонату. Цілком допускаю, що Мілевський має мотивацію зіграти в новому для себе турнірі, але не виключаю і його бажання продовжувати кар`єру в Києві. Якоюсь мірою варіант із "Зенітом", якщо він дійсно виникне, стане для нього перевіркою на міцність, на вірність клубу, який дав йому путівку у великий футбол. Зрозумійте, я не женуся за грошима, і якщо наш капітан буде готовий грати на тому ж рівні, що і в осінній частині минулого сезону, а особливо у виїзному матчі Ліги чемпіонів з "Інтером", мені вистачить витримки не спокуситися на найсоліднішу пропозицію.

- Ви незадоволені весняною грою Мілевського, але саме на цій стадії чемпіонату він обійшов конкурентів у змаганні бомбардирів.

- Артем забивав, але, на жаль, не в тих матчах, де це було дійсно потрібно. Деколи Мілевського підводила дисципліна: не повинен капітан одержувати друге попередження навіть не за ігровий момент, а за банальне відкидання м`яча.